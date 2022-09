Ricco menù per la domenica di Ligue 1, con sette partite per chiudere l'ottava giornata. Apre la sfida tra Reims e Monaco alle 13, mentre alle 15 l'attenzione è tutta per la sfida del Velodrome tra il Marsiglia di Tudor e il Rennes. Allo stesso orario Brest-Ajaccio, Nizza-Angers e Clermont-Troyes. Alle 17.05 spazio a Nantes-Lens, mentre in serata riflettori puntati sul big match del Parc OL tra il Lione, al momento quinto in classifica, e il Psg capolista. Calcio d'inizio alle 20:45.