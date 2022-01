La 22esima giornata di Ligue 1 è cominciata negli ultimi due giorni con le vittorie di Lione e Marsiglia e la caduta dei campioni in carica del Lille. Il turno prosegue oggi con Metz-Nizza all'ora di pranzo, poi un poker di gare in contemporanea alle 15, Montpellier-Monaco nel tardo pomeriggio e infine, in serata, la sfida tra Paris Saint-Germain e Reims.

Qui di seguito tutti i dettagli in tempo reale sulle partite odierne del campionato francese: