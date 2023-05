E' ormai solo una questione di differenza reti, anche se il Psg dovrebbe diminuirla di tanto, troppo per perdere il titolo di Francia: la questione si può chiudere stasera a Strasburgo, in una delle dieci partite in contemporanea del penultimo turno di Ligue 1. Se i parigini riusciranno a eguagliare o migliorare il risultato del Lens, impegnato in casa contro l'Ajaccio già retrocesso, allora arriverà anche la matematica. Anche il Lens ha bisogno di una vittoria, se il Marsiglia terzo batte il Brest, per assicurarsi l'accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. OM già sicuro almeno dei preliminari con il terzo posto.



In zona retrocessione, missioni difficili per Nantes e Auxerre, che lottano per evitare il quartultimo posto che vuol dire retrocessione assieme ad Ajaccio, Angers e Troyes: i canarini vanno a Lille, l'AJA a Tolosa. Completano il programma le sfide tra Angers e Troyes, le retrocesse appunto, Clermont-Lorient, Lione-Reims, Montpellier-Nizza e Rennes-Monaco che vale la posizione buona per l'Europa League. La squadra del Principato, vincendo, può assicurarselo, invece in caso di sconfitta sarebbe tutto riaperto.