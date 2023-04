Parola d’ordine vincere. E vincere assolutamente. Parte la 30ª giornata di Ligue 1 e, nell’anticipo del venerdì sera, ad andare in scena è la principale avversaria del PSG in ottica campionato. Il Lens ospiterà lo Strasburgo. Padroni di casa che sono a caccia del record assoluto nella storia del club – 68 punti nella stagione ‘97-’98, anno, tra l’altro, dell’unico titolo in Ligue 1 -. Giallorossi che hanno bisogno di trovare il successo per continuare a riaprire la corsa al titolo, non più saldamente nelle mani dei parigini. Ospiti che, al contrario, necessitano di un’affermazione per scacciare sempre più l’incubo della retrocessione. Al momento, il vantaggio dal terzultimo posto è di soli 5 punti – posizione occupata dal Troyes e dall’Ajaccio -.