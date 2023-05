Penultima gara della 33esima giornata di Ligue 1: dopo il passo falso del Psg, il Lens terzo in classifica vuole tenere il passo del Marsiglia secondo, vittorioso ieri contro l'Auxerre. Sulla strada di Fofana e compagni, però, si para il Tolosa fresco vincitore della Coppa di Francia. Il TFC nella scorsa giornata ha sorpreso proprio il Lorient ammazza-Psg, mentre per il Lens tutto facile nel 3-0 contro il Monaco. Due squadre in forma l'una contro l'altra.