Dopo i cinque gol di ieri del Psg contro l'Ajaccio, la 35a giornata di Ligue 1 si chiude oggi sette partite in programma. Ad aprire la domenica di campionato francese è il Lione di Laurent Blanc, che alle 13 giocherà in casa del Clermont per avvicinarsi alla zona Europa League. Alle 15 altre quattro gare, ma i riflettori sono accesi sul big match di giornata tra Monaco e Lille in programma alle 17.05. Stasera, ore 20.45, il Marsiglia terzo ospiterà l'Angers già retrocesso in Ligue 2.