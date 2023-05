quello che andrà in scena questo pomeriggio per la 35esima giornata di Ligue 1. La riedizione della recente finale di Coppa di Francia, stravinta dai viola di Montanier per 5-1 lo scorso 29 aprile, non c'entra nulla perchè oggi, precipitati al quartultimo posto dopo l'ultima pesante sconfitta contro lo Strasburgo costata il posto all'allenatore Kombouaré. E a scaldare il clima attorno alla squadra affidata alla coppia Aristouy-Vizcarrondo le notizie che arrivano dallo stadio di Tolosa, dove ilper l'intervento degli artificieri. Così l'avvio del match è slittato dalle 15 alle 16.30.- Ma c'è di più.come segno di solidarietà verso questa importante causa.escluso dall'undici di partenza contro il Tolosa per la medesima ragione. Una decisione arrivata soltanto trenta minuti prima di lasciare il ritiro, dove l'ex giocatore del Galatasaray è rimasto mentre il resto della squadra partiva per disputare la partita.- E che la tensione all'interno del club sia ai massimi livello lo rivela anche il retroscena portato a galla da L'Equipe, che riferisce di- quasi un direttore sportivo in pectore - quando quest'ultimo ha provato ad accedere negli spogliatoi dello stadio di Tolosa. Al rifiuto opposto da Kita, si è acceso un principio di rissa tra i due che ha richiesto l'intervento del presidente del Nantes Waldemar Kita.