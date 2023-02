Piatto ricco nella 23esima giornata di Ligue 1 in Francia: apre alle 13 Tolosa-Rennes, con gli ospiti in cerca di punti buoni per l'Europa dopo aver perso col Lille in casa. Lille che è impegnato nel pomeriggio contro lo Strasburgo, in contemporanea ad altre tre partite.



Ci sono Angers-Auxerre, ultima contro penultima e last call per i locali in chiave salvezza, il nuovo-vecchio Montpellier di Der Zakarian che riceve il Brest e la sfida tra il Reims dell'allenatore senza licenza Still contro il Troyes dell'ex Milan Rami.



Alle 17:05 il Nantes prossimo avversario della Juve in Europa League riceve il Lorient, mentre alle 20:45 il big match, con il Lione in difficoltà chiamato a reggere l'urto del Lens di Seko Fofana.