Dopo l'anticipo del venerdì e i due del sabato prosegue con le restanti 7 gare il programma della 34esima giornata diAlle 13 apre il, scivolato a -10 dalla zona piazzamenti europei e con solo due vittorie all'attivo nelle ultime 5 gare. In Costa Azzurra arriva ilche lotta ancora per quei piazzamenti, ma che arriva alla gara con 3 pareggi consecutivi all'attivo.Alle 15 la sorpresa, imbattuto da 12 gare in campionato, proverà il controsorpasso al Marsiglia ospitando unattualmente terzultimo, ma a -1 dalche invece ospiterà ilanch'esso invischiato nella lotta per non retrocedere. Sempre alle 15 a mettere pressione al Lens ci sarà il, in serie positiva da 5 gare (4 vittorie) che ospita ilultimo e praticamente spacciato. Chiude il programma delle 15Alle 17.05 illanciatissimo con 4 vittorie consecutive all'attivo che l'hanno proiettato al terzo posto fa visitain serie negativa e precipitato in zona tranquillità.Chiude alle 21 il big match di giornata con ilchiamato a rispondere al sorpasso del PSG in vetta e che potrebbe tornare a +1 battendo unche, invece, è quarto a soli -5 dalla vetta.