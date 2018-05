Ultima curva, ultima giornata per una Ligue 1 che deve ancora emettere diversi importanti verdetti. Dalla lotta salvezza a quella per l’Europa League, senza dimenticare quella per un posto nella prossima Champions League. Tutti in campo alle 21, in due ore si deciderà tutto.

Il PSG campione contro il Caen per chiudere in bellezza un campionato dominato fin dall'inizio, durante il quale i parigini sono stati in grado di segnare ben 108 reti. 90 minuti di fuoco nella corsa al secondo e al terzo posto, che valgono la qualificazione diretta alla Champions League. Il Monaco, attualmente secondo con 77 punti, se la dovrà vedere con il Troyes, ancora in corsa per la salvezza: il terzultimo posto, che vale il playout con una squadra di Ligue 2, è distante solo 1 punto. Non sarà facile per i monegaschi, che restano comunque in una posizione di vantaggio rispetto a Lione e Marsiglia, distaccati rispettivamente di 2 e 3 punti. La squadra di Garcia, sconfitta nettamente mercoledi scorso nella finale di Europa League dall'Atletico Madrid, ospita al Velodrome l'Amiens, già salvo e senza ambizioni di classifica. Impegno più complicato per gli uomini di Genesio, opposti al Nizza di Balotelli, in lotta per un posto nella prossima Europa League con il Bordeaux, atteso dal Metz ultimo e già aritmeticamente retrocesso. Sempre in chiave Europa League al Rennes basta 1 punto contro il Montpellier per assicurarsi la qualificazione diretta, senza passare dai preliminari. Ultima panchina con il Nantes per Claudio Ranieri, che chiuderà la sua esperienza in Francia allo Stade de la Beaujorie contro lo Strasburgo. Il Saint Etienne sfida tra le mura amiche il Lille, salvatosi grazie a un rendimento eccellente nelle ultime gare. Il Tolosa affronta il Guingamp alla disperata ricerca di una vittoria che le regalerebbe quantomeno il playout divisionale. Ultima partita di giornata Dijon-Angers, entrambe già sicure della permanenza in Ligue 1 e senza ulteriori obiettivi.