E' il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel a inaugurare stasera alle 20.45 la quarta giornata di Ligue 1 sul campo del Metz. La formazione campione di Francia in carica si presenta in totale emergenza offensiva, con Mbappé e Cavani infortunati e Neymar fuori dai convocati per ragioni di mercato. Il peso dell'attacco ricadrà così ancora sulle spalle di Choupo-Moting, reduce dalla doppietta al Tolosa.