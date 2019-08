In serata scende in campo la Ligue 1: allo Stadio della Mosson il Montpellier ospita il Lione nel match valido per la terza giornata di Ligue 1, in scena alle 19. La gara è stata posticipata insieme a Nizza-Marsiglia e Lille-St. Etienne, in programma domani, su indicazione del Ministero degli Interni, per via dell’organizzazione del G7 che si è svolto in Francia dal 24 al 26 agosto. Il Lione di Sylvinho ha iniziato il campionato alla grande con due vittorie su due, nove gol segnati e zero subiti: in caso di un nuovo successo il Lione potrebbe portarsi al primo posto insieme al Rennes, a quota nove punti. I padroni di casa invece non hanno ancora vinto, totalizzando finora un pari e una sconfitta.