Le onze aligné par Coach Tuchel avec le retour de @neymarjr #PSGLOSC pic.twitter.com/c8Nt2GR6Z1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2019

L'anticipo traapre la 14esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I campioni in carica parigini sono primi in classifica con 11 punti di vantaggio sugli ospiti, in quinta posizione.. Cavani e Mbappé in panchina, fuori l'infortunato Verratti.