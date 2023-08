Messi è partito per gli Stati Uniti, Sergio Ramos se n’è andato, Mbappé è ai margini della squadra, Neymar ha fatto capire di voler cambiare aria e anche Verratti potrebbe essere ceduto: al Paris Saint-Germain sta andando in scena una vera rivoluzione, che Luis Enrique potrà gestire con una rosa che resterà comunque la più competitiva di Francia. In difesa sono arrivati Skriniar e Lucas Hernandez, Manuel Ugarte è il nuovo faro del centrocampo, e sono arrivati tra gli altri Gonçalo Ramos e Marco Asensio. A pochi giorni dalla partenza della Ligue 1 2023/24 resta più di qualche punto interrogativo su quale sarà la squadra che cercherà di vincere il decimo campionato dalla stagione 2012/13 ma sulla lavagna scommesse i pronostici sono tutti a favore del PSG. La conferma dei campioni in carica è infatti proposta a quota 1.20 e per rendere l’idea la prima alternativa in lavagna è il Marsiglia, bancato a 12 volte la posta scommessa. Marcelino dopo aver preso il posto di Igor Tudor lancia la sfida al suo connazionale Luis Enrique consapevole che la sua rosa è meno competitiva, ma ha maggiori chance rispetto alle avversarie. Il Monaco deve riscattare la scorsa stagione, chiusa al sesto posto ma è nel gruppo delle inseguitrici con Lens e Lione, tutte a quota 20 per il primo posto. A 35 e con pochissime chance il Rennes. Venerdì 11 agosto parte ufficialmente la Ligue 1 2023/24 con il Lille favorito sul campo del Nizza a quota 2.40, mentre sabato scendono in campo le big: il Marsiglia è a 1.58 contro il Reims, il PSG è proposto a 1.29 contro il Lorient.