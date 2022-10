Solo due gare nel sabato di Ligue 1. Dopo un venerdì che ha lanciato il Marsiglia di Tudor in vetta, oggi tocca di nuovo ai campioni in carica. Il Psg sarà impegnato nella gara serale con il Nizza. Alle 21 Galtier proverà a strappare l'ottava vittoria in campionato in nove partite prima di rituffarsi nella Champions e nella sfida al Benfica. Dall'altro lato un Nizza in crisi con soli 8 punti e con la panchina di Favre che continua a scricchiolare.



La giornata in Francia è aperta però alle 17 da Strasburgo-Rennes. I padroni di casa hanno ancora un 0 nella casella delle vittorie in campionato e vogliono scrollarsi da quota 5 punti. Per gli ospiti invece una gara da vincere per rilanciarsi nella parte alta della classifica.