Mentre in Italia la Serie A rimane ferma nel giorno di Pasqua, spalmando il turno di campionato tra la vigilia e Pasquetta, in Francia la 32esima giornata si svolge regolarmente: ieri la vittoria del Monaco a Rennes, l'importante successo in chiave salvezza del Saint-Etienne sul Brest e il ko interno del Lille contro il Lens; oggi le altre sette partite.

Si parte adesso all'Allianz Riviera con Nizza-Lorient, che incrocia la corsa al terzo posto con quella per non retrocedere.

Alle 15 una scorpacciata che prevede Nantes-Angers, Troyes-Strasburgo, Montpellier-Reims e Metz-Clermont.

Alle 17:05 due "nobili in difficoltà": il Lione a metà classifica ospita un Bordeaux penultimo.

Infine, alle 20:45, il pezzo forte anzi fortissimo del menu pasquale d'Oltralpe: Paris Saint-Germain contro Olympique Marsiglia!