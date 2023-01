Al via la 19ª giornata di Ligue 1, con tre anticipi in questo sabato. Si parte alle 17 con il Lens secondo in classifica, che ospita l'Auxerre per provare a riavvicinarsi al PSG.



Alle 19 tocca alla terza forza del campionato, il Marsiglia se la vede con un Lorient in piena lotta per un posto in Europa.



Prova a rilanciarsi per l'Europa anche il Lione, impegnato alle 21 con il Racing Strasburgo penultimo.