À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi, nouvelle recrue olympienne, a partagé un moment inoubliable avec les enfants et parents ukrainiens venus à sa rencontre au centre d’entrainement.



En savoir plushttps://t.co/ZOvsTc5y7B pic.twitter.com/UcK1h1Zcoi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

Appena arrivato a, Ruslan, ex centrocampista dell', ha condiviso un momento indimenticabile con i bambini e i genitori ucraini arrivati al centro d'allenamento dei francesi per conoscerlo.- Chiacchiere, qualche passaggio e: merito dell, che opera. La presidentessa dell'associazione, Nataliya Dobryanska (Ambasciatrice della Città di Odessa in Francia), ha dichiarato: "Siamo molto felici di vedere i nostri figli felici, come lo erano oggi, per la possibilità di incontrare Ruslan Malinovskyi. Grazie a lui per la sua gentilezza e il suo ottimismo. Ha offerto un momento molto bello ai bambini e ai loro genitori".