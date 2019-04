Paolo Liguori, direttore di TGCOM24, parla a Radio CRC della Juventus: "È inutile che la Juventus festeggi l'ennesimo successo in un campionato da sempre condizionato. Calciopoli è stato bruttissimo, il risarcimento ancora peggiore. In Italia la Juventus continuerà a dominare, perché nessuno osera contrastarla. Non rispetta la Federazione, ma è la Federazione a rispettarla. Per come è strutturato il nostro calcio lo scudetto andrà di default alla Juventus, che però in Europa fa ridere. Se non cambieranno le strutture e la FIGC, i bianconeri vinceranno anche i prossimi 10 scudetti. Il campionato non è truccato: è finito, è juventino.... Le altre 19 squadre servono solo a far numero. Ad esempio, io mi chiedo: perché il Chievo è rimasto in A? Perché faceva comodo. Gli hanno detto: 'Resti in A, ma dovrai giocare con il coltello tra i denti contro gli avversari della Juventus: il Napoli, le milanesi, le romane. Dovrai gettare il sangue'"