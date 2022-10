Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

La senatrice a vita è stata intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, toccando argomenti come l’antifascismo, la Shoah e il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni.Il nuovo governo targato centrodestra non è partito nel migliore dei modi: oltre alle registrazioni private di, ha fatto discutere la nomina di Ignazio La Russa come seconda carica dello Stato, avallata dai voti dell’opposizione.Il nuovo presidente del Senato, le cui simpatie fasciste sono note, prende il posto della senatrice a vita Liliana Segre, tra le ultime reduci della Shoah e presidente del Senato per un giorno.La senatrice novantaseienne è stata intervistata da Fabio Fazio durante una puntata di Che Tempo che Fa, in cui: “Mio zio dopo aver perso tutta la famiglia per le leggi razziste si trovò col rimorso di aver aderito in gioventù al fascismo che gli aveva ucciso il padre, la madre e l'unico fratello. L’antifascismo? Vorrei sperare che ci sia ancora.”Sul nuovo governo guidato da Giorgia Meloni ha affermato: “Sarebbe facile trovare motivi di preoccupazione, ma”, rispondendo così alla grande preoccupazione di una buona parte d’Italia che teme un periodo buio e retrogrado.La senatrice ha parlato anche della Shoah e dell’importanza della memoria: “Sono una delle ultimissime al mondo e con pessimismo e realismo. Vorrei che nel memoriale della Shoah tu ti facessi guidare da me, io c’ero.”, ottenendo da Fazio una risposta positiva.Il ricordo della guerra da lei vissuta viene collegato per forza di cose al conflitto tra Russia e Ucraina: “Non sono ottimista., per cui sono incapace di fare niente e mi identifico con gli ucraini. Vorrei dire ‘alt’ ma non ho capito chi può avere la forza, dopo che il Papa ha parlato.”Per stemperare i toni, la Segre ha commentato la musica dei Maneskin e l’incontro tra lei e Chiara Ferragni: “Ho visto i Maneskin. Sono ragazzi molto in gamba e mi piace la loro musica,. È stata molto graziosa con me ed è stata umile, mi è stata a sentire.”