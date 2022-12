Jonathan David si è messo in evidenza ai Mondiali con la nazionale canadese, attirando l'attenzione di diversi club, tra cui il Manchester United. Interrogato sul possibile trasferimento, il giocatore ha risposto di non esserne a conoscenza, ma di considerare la Premier League una destinazione gradita. "Non ne so niente. Quando sono ai Mondiali sono concentrato solo su quello. Poi dopo vedremo. Sicuramente la Premier League è il sogno di ogni giocatore e tutti, prima o poi, vogliono andare a giocare lì" ha dichiarato il talento del Lille.