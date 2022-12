La Premier League chiama, Jonathan David risponde. L'attaccante canadese del Lille ha commentato così a La Voix du Nord gli interessamenti arrivati da club come Chelsea e Manchester United: "Quando vedo le partite di Premier League ci sono sempre stadi pieni, come giocatore è una cosa che ti motiva ancora di più. Penso sia possibile, molto. Sarebbe bello giocare in Premier, c'è un'atmosfera davvero divertente".