Christophe Galtier, allenatore del Lille, parla della vittoria del Milan alla vigilia della sfida contro il Brest in conferenza: "Bisogna avere fiducia, ma non troppa. Ci sono sempre difficoltà quando giochiamo ogni tre giorni, non è semplice mantenere un alto livello a ogni partita. Il Milan ora è passato. La prova di San Siro ci aiuterà nel percorso di qualificazione, abbiamo fatto un passo importante, ma ora pensiamo al Brest. Se pensiamo troppo ai complimenti corriamo un grave pericolo. Il mio lavoro e quello della dirigenza è quello di far voltare immediatamente pagina alla squadra".