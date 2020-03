In un’intervista concessa a The Team, il presidente del Lille Gerard Lopez ha parlato del futuro di Loic Remy, il cui contratto con il club francese scadrà a giugno: “Tra qualche settimana ci siederemo e ne riparleremo. Sta facendo bene sia in campo che fuori, sappiamo cosa faremo con lui. Ha avuto molte offerte in inverno e ne riceverà altre in estate, ma non abbiamo voluto privarci di lui a gennaio. Loic conosce bene il club, sta svolgendo molto bene il suo compito. Non mi piace complicarmi la vita, più avanti capiremo cosa vuole fare”.