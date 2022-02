L'Equipe rivela che prima che il Lille chiudesse per Hatem Ben Arfa, 34enne trequartista francese, gli sarebbe stato proposto Jack Wilshere, 30enne centrocampista inglese svincolato. La dirigenza dei Mastini però non essendo sicura della tenuta fisica dell'ex Arsenal avrebbe poi chiuso l'accordo con il fantasista ex PSG.