Victor Osimhen è tra i nomi più caldi in casa Napoli. L'attaccante del Lille potrebbe vestire la maglia azzurra la prossima stagione. Di lui parla proprio il suo attuale allenatore, Cristophe Galtier. Questo quanto detto ai microfoni di RFI:



"Parliamoci chiaro, andrà via sicuramente. Quando sceglierà il nuovo club dovrà integrarsi subito e capire cosa serve per restare ad alti livelli. Piace a tanti club europei. Nel Lille non conta solo l'aspetto economico ma anche la volontà del giocatore. Abbiamo la stessa visione: Victor vuole vedere cosa accadrà a livelli più alti e ciò è compreso nel modello economico della società. Si adatterà a qualsiasi campionato in cui andrà a giocare è forte e sono sicuro possa giocare ovunque".



"Paragoni? Ricorda Aubameyang. Anche lui ha lavorato molto per raggiungere un livello elevato. Ha avuto l'intelligenza di passare dal Borussia Dortmund a un club più forte senza contraccolpi. Victor ha lo stesso profilo anche dal punto di vista caratteriale oltre che di qualità. ​Ha una grande determinazione nel voler segnare, è ossessionato come Cavani: è un giocatore che ha un grande potenziale atletico, dà molta profondità e velocità al suo gioco ed è una risorsa molto importante":