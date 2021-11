Renato Sanches, centrocampista del Lille, è pronto a diventare uomo mercato già a gennaio, in quanto il club francese, scrive Footmercato, ha un debito di 159 milioni lasciato dalla precedente gestione e deve risanare. Il portoghese è una delle pedine pregiate dei campioni di Francia, ora a metà classifica: il Milan si è interessato in passato, ma in pole c’è il Wolverhampton.