Dopo aver trascorso le giovanili al Paris Saint-Germain, Boubakary Soumare sta brillando al Lille, e ha attirato l’attenzione di molti club europei. Il Napoli si era informato sul centrocampista e in Francia riportavano un’offerta da 50 milioni del club partenopeo, ma il giocatore non piace solo in Serie A. Secondo la stampa britannica, Soumare è conteso da Arsenal, Manchester United e Chelsea, mentre in Spagna piace a Real Madrid e Valencia.