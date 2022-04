Jonathan David, attaccante del Lille, ha parlato nel post partita della sfida vinta con il Clermont: "La mia mente non è altrove come qualcuno dice. Ho delle ambizioni, voglio migliorare, ma sono ancora qui. Alla fine della stagione mi riposerò e forse ci saranno dei colloqui con il club, ma ci penserà il mio agente e vedremo come andrà in estate".