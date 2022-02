Il centrocampista portoghese Xeka ha parlato, nella conferenza stampa di ieri, del rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno con il Lille. Queste le sue parole: "Poco importa se rinnovo o no, non è importante: darò tutto per questo club come faccio da 5 anni. C'è possibilità di rinnovare? Bisogna vedere col presidente, abbiamo una buona relazione".