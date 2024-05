Lille, Zhegrova: ‘Fonseca il miglior allenatore che io abbia mai avuto’

Paulo Fonseca può cambiare la vita. O almeno quella professionale. Parola di Edon Zhegrova: "Il mio allenatore di riferimento? Paulo Fonseca. Credo sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto fino a questo momento nella mia carriera. Mi ha aiutato tantissimo a diventare un giocatore migliore, una persona migliore e in generale migliore in tutto", le dichiarazioni Prime Video France. L’esterno che tanto piace alla Juventus ha segnato 9 gol in 24 partite tra campionato e coppa nazionale.