La storia travagliata d'amore con, il figlio di George Best, è ormai il passato manon smette di far parlare di sé. Oggi vive negli Stati Uniti, ma continua nel suo lavoro di attrice e soprattutto modella. Negli ultimi giorni ha annunciato una novità per i suoi follower, con il. Ecco il video di presentazione e altri scatti super hot nella nostra gallery.