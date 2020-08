La giornata di oggi in casa Torino è stata quella della presentazione di Karol Linetty. Il centrocampista polacco, durante la propria conferenza stampa, ha parlato anche di due suoi ex compagni di squadra alla Sampdoria che interessano anche alla squadra granata: Dennis Praet e Joachim Andersen.



"Ho parlato con Praet e Andersen, ma devono decidere loro e dipende anche dal direttore sportivo. Certo che avermi qui permette loro di chiedermi consigli, ma non dipende da me" ha raccontato Linetty.