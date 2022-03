Uno dei due giorni di riposo concessi da Ivan Juric, Karol Linetty lo ha voluto trascorrere (anche) tornando a Bogliasco per salutare Marco Giampaolo e gli amici lasciati alla Sampdoria. La visita a sorpresa di ieri del centrocampista polacco potrebbe essere un anticipo di quello che accadrà la prossima estate, con il calciatore che potrebbe tornare in blucerchiato.



Al Torino Linetty non è mai riuscito a imporsi e negli ultimi mesi ha visto pochissimo il campo, Juric non si opporrebbe affatto alla sua cessione e il presidente Urbano Caro è pronto ad ascoltare eventuali offerte.