Lino Banfi, attore e tifoso della Roma, è stato intervistato dal programma “Il Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM ha parlato della Roma e dello Special One: “Da Mourinho mi aspettavo qualcosa di più dall’inizio, anche se sono convinto che già ce la stia mettendo tutta e che stia facendo meglio di prima. Se fossi i Friedkin riprenderei subito Totti e De Rossi insieme per portare un po’ di “romanistità” a quelli che ci sono, queste due grandi colonne devono portare sulle spalle la Roma, perché gli spogliatoi hanno bisogno di avere come punto di riferimento un grande giocatore, o due in questo caso, che magari hanno sempre ammirato. Io li prenderei tutti e due, se c’è bisogno li alternerei ma che stiano in mezzo alla direzione e alla produzione della Roma".