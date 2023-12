che progetta, produce e installa poltrone ergonomiche per cinema, stadi, sale conferenze, teatri e game rooms. Design italiano, qualità delle finiture e delle strutture, ergonomia, flessibilità nella personalizzazione, ricerca costante di nuovi materiali, ottimo rapporto qualità prezzo, sono i punti di forza di un’azienda in continua crescita e sviluppo.L’ottima sinergia con architetti, studi di progettazione e clienti finali ha permesso di instaurare proficui e duraturi rapporti di collaborazione. Molti dei principali circuiti cinematografici mondiali utilizzano le poltrone Lino Sonego nei loro cinema più esclusivi. Lino Sonego, esporta le sue poltrone in oltre 92 paesi ed è l’espressione della qualità e del made in Italy in tuo il mondo.Per Lino Sonego è fondamentale offrire una vasta gamma di modelli e di componentistiche varie, che insieme ai materiali e al colore, definiscono le poltrone ideali, adatte ad ogni situazione.. L’azienda utilizza solamente prodotti e materie prime locali. Si basa sulla fiducia reciproca di fornitori della stessa zona, ottenendo risultati eccezionali. Lino Sonego è dunque una realtà, orgogliosa di rappresentare il Veneto nel mondo. Un nuovo orizzonte per confort e design destinato alle nuove sale top quality.