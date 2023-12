La Trailer rappresenta il connubio perfetto tra comodità e design salvaspazio, grazie ad un’attenta ottimizzazione del volume e la struttura dello schienale. L’imbottitura è realizzata in compact foam; presenta una serie di configurazioni piramidali sullo schienale, che derivano da una particolare lavorazione della stessa. La Trailer è la più adatta a lunghe sessioni di studio o lavoro.

. Sono ormai tre anni che Lino Sonego ha ideato la poltrona da gaming per portare comodità, qualità e design nelle case di ognuno.Un’idea progettata con un occhio di riguardo al futuro, mirata a tutte quelle persone che passano gran parte della loro giornata sedute, come streamer ed influencer, che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nelle nuove generazioni.Le personalizzazioni sono l’elemento fondamentale e il più richiesto di queste poltrone. Ogni cliente vuole una poltrona unica e originale.I modelli di poltrone da gaming Lino Sonego in commercio sono attualmente quattro;