Bryan Linssen, ex centrocampista del Feyenoord (oggi all'Urawa Reds), è intervenuto ai microfoni di Voetbal International per parlare del match di questa sera tra il club di Rotterdam e la Roma. Il classe '90, in campo a Tirana, si è soffermato in particolar modo sulla finale di Conference League persa lo scorso anno: "Devo essere onesto, odio davvero Mourinho. Sono anche un pessimo perdente. Dopo, ovviamente, si poteva prevedere come sarebbe andata la finale. Siamo andati in svantaggio per 0-1 e l'intera farsa è venuta a galla. A un certo punto ero infastidito da quei ragazzi, anche se masticavano solo una gomma". Linssen ha poi concluso: "Spero che si vendichino solo per me. Sono teso, un po' più del solito. Deve essere una vendetta per tutti i giocatori che se ne sono andati. Voglio che continuino, per vincere la finale. Anche per noi".