"Nel taccuino di Ausilio e Baccin ci sono tanti giovani profili, questo fa parte del lavoro quotidiano di scouting che l'Inter fa.in relazione ai possibili scenari di mercato in vista della sessione di gennaio, sempre più vicina.- col passare delle settimane -E piazzarsi in pole position su alcuni dossier presi in considerazione pure dalle concorrenti.in vista della prossima stagione, complici una serie di contratti a scadenza ravvicinata che impongono riflessioni o fisiologiche dinamiche di mercato per completare e migliorare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. In quest’ottica, ragionando sull’età anagrafica e costi in termini di ingaggio di calciatori come Acerbi (1,5 milioni di ingaggio) e De Vrij (3,8) - entrambi legati all’Inter fino al 2025 -Il portoghese del Lille, classe 2000, è un’opportunità a costo zero che la società milanese ha deciso di cogliere da tempo e che solamente il grave infortunio al ginocchio del marzo scorso ha posticipato.con l’entourage dell’ex Primavera del Milan (poi trasferitosi in Francia nell’ambito dell’operazione Leao), ma il sempre pericoloso inserimento di club ambiziosi e dal blasone importante come quello del Barcellona stanno inducendo gli uomini mercato ad accelerare in vista di gennaio, quando l’accordo potrà essere depositato ed ufficializzato in vista dell’estate prossima.- Una strategia analoga si nasconde dietro il gradimento molto forte ed altrettanto concreto per, a sua volta in scadenza al termine di questa stagione e in rapporti non più idilliaci col Napoli dopo la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita nel corso dell’ultima estate.non è l’unico club che ci pensa (occhio alla Juve di Giuntoli) e che, nella quale non dovrebbe esserci più spazio per Klaassen (1,5 milioni netti di ingaggio) e Sensi (2 milioni) e nel quale Mkhitaryan può rimanere ma solo a cifre ribassate rispetto agli attuali 3,8 milioni netti, attutiti al lordo dallo sfruttamento del Decreto Crescita.e la squadra mercato si sono dati ormai da un paio di stagioni a questo parte e la capacità di individuare i parametro zero più idonei in relazione alle proprie esigenze è uno dei segreti della ritrovata competitività ad alto livello, pure in ambito internazionale, della formazione nerazzurra.- Che nel mentre- e inizia a studiare un piano analogo per migliorare il reparto d’attacco, forse l’unica nota stonata della precedente finestra di mercato. Arnautovic e Alexis Sanchez hanno rappresentato sin qui delle soluzioni “di fortuna” in considerazione della decisione di dirottare il budget rimasto su Pavard.del Porto - altro possibilissimo parametro zero -, considerando che Arnautovic è un classe ‘89, Sanchez un classe ‘88 e lo stesso iraniano viaggia verso i 32 anni. Pensieri, idee e riflessioni la cui data di scadenza appare oggi lontanissima: per un’Inter che corre a velocità sostenuta sia in campionato che in Champions League questo è un bel vantaggio.