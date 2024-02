L'Inter schiacciasassi avanti nelle quote sul Lecce: i bookie lanciano Lautaro verso il gol numero 100 in Serie A

Chi può fermare questa Inter? Secondo i bookmaker, non sarà il Lecce a interrompere la striscia di successi che dura ormai da inizio 2024, arrivata fin qui a nove vittorie di fila in tutta la competizione. Nella trasferta salentina, i nerazzurri vedono i tre punti a 1,40 mentre il colpaccio giallorosso è altissimo a 7. Proibitiva anche la quota del pareggio, fissata a 4,75. Prevale nettamente l'Over a 1,65, contro l'Under a 2,10. Perfetto equilibrio, invece, tra Goal e No Goal, entrambi offerti a 1,85.



Fresco di rete alla Salernitana, Lautaro Martinez arriva al Via del Mare a quota 99 gol in Serie A. Il sigillo che lo porterebbe a quota 100 nel campionato italiano si gioca a 1,95 su Planetwin365, con la doppietta fissata a 5,46. Senza Thuram, sarà Marko Arnautovic il compagno di reparto dell'argentino: per l'ex Bologna il gol è visto a quota 2,85. Con una sola rete all'attivo in questo 2024, Nikola Krstovic è a caccia di un centro per sbloccarsi e tornare verso i livelli di inizio campionato: la sua rete nella sfida di domenica paga 5 volte la posta.