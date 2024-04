L’Inter senza gol in casa Milan da 21mila giorni. Ma solo se...

Ammontano a 9 le stracittadine di Milano giocate nel mese d’aprile e con i nerazzurri in trasferta. La più recente è rappresentata dallo 0-0 del 2017-2018. L’iniziale risale al 1932-1933 e terminò 1-3. Il bilancio vede in vantaggio il Milan sull’Inter per 5-3 in fatto di successi, cui dobbiamo aggiungere anche 1 segno X, e per 11-9 sul fronte delle marcature.Colpisce però una curiosità: l’ultimo centro della Beneamata in questi 9 precedenti risale al 3 aprile 1966 con Domenghini. Lunedì prossimo saranno trascorsi esattamente 21.204 giorni.

Milan-Inter numero 90 nella Serie A con la formula del girone unico. La contabilità vede il Diavolo inseguire i cugini per successi, 29-34, e reti fatte, 112-121, mentre i pareggi ammontano a 26.