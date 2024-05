L’Inter torna al lavoro, tutti in gruppo: Inzaghi ritrova anche Acerbi

38 minuti fa



Dopo qualche giorno di meritato riposo, l’Inter è tornata ad Appiano Gentile per allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi. Appuntamento fissato per le ore 15 e meteo non proprio dei migliori, i nerazzurri sono scesi in campo per preparare la sfida di domenica sera contro la Lazio, altra giornata di festa per i tifosi nerazzurri, visto che a fine gara la Lega consegnerà la Coppa scudetto e che subito dopo Ligabue e Tananai si esibiranno sul prato di San Siro. Al rientro da queste brevi vacanze, Simone Inzaghi ha ritrovato l’intero gruppo al completo, compreso Francesco Acerbi, che era stato a riposo nelle scorse settimane, causa pubalgia. Il difensore sarà quindi a disposizione contro la Lazio.