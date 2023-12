Il 2023 si avvia verso la sua conclusione, l’ultimo atto in campionato va in scena con i primi 4 anticipi della 18esima giornata. Tra questi, c’è l’Inter capolista che chiude l’anno a Marassi contro il Genoa con l’obiettivo di allungare il vantaggio sulla Juventus, prima inseguitrice, impegnata in un match decisamente più impegnativo contro la Roma. L’occasione è di quelle da non farsi scappare e, per gli esperti, la vittoria interista appare scontata, a 1,60, occhio ai padroni di casa, imbattuti nelle ultime 2 sfide grazie al pareggio con la Juventus e la vittoria sul Sassuolo, il successo è però a 6,00 mentre il pareggio viene proposto a 3,75. I nerazzurri hanno subito appena 7 reti in 17 giornate, se non dovessero subire gol anche contro il Grifone, gli uomini di Inzaghi registrerebbero ben 13 clean sheet dopo 18 partite, ipotesi a 2,50. In attacco peserà sicuramente l’assenza del capocannoniere Lautaro Martinez, al suo posto dovrebbe esserci Arnautovic, il cui primo gol stagionale è a 3,25, ma il favorito numero uno è Thuram, a 2,75. Nel Genoa invece, è Gudmundsson il pericolo numero uno, autore delle 7 reti sulle 18 complessive dei rossoblù, il suo gol alla difesa interista è a 4,50. Il Napoli, in crisi di risultati, è chiamato al riscatto dopo il ko con la Roma, gli azzurri ospitano il Monza reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, e ha la fiducia dei bookmakers. Il ritorno alla vittoria degli uomini di Mazzarri è infatti a 1,65, si sale a 5 per il blitz brianzolo al Maradona, mentre la divisione della posta è a 4,00. Nonostante l’assenza dei bomber di prima linea, Osimhen e Politano, la sfida sembra comunque orientata verso lo spettacolo, con l’Over 2,5 a 1,75 che prevale sull’Under a 1,95. Sfida interessante quella tra Fiorentina e Torino, le due squadre sono in un buon momento di forma, in particolare la viola, che cercherà il controsorpasso sul Bologna per proseguire la corsa verso il quarto posto. La squadra di Italiano parte favorita, a 2,20, contro il 3,50 per il successo granata e il 3,20 del segno X. Il finale di 1-1 è quello più probabile, a 6,25, mentre la vittoria di misura dei toscani vale 7,00. La Lazio chiude l’anno ospitando il Frosinone, i biancocelesti sono chiamati a dare continuità al successo contro l'Empoli, i ciociari cercano 3 punti che mancano ormai da un mese. La squadra di Sarri può sorridere guardando ai precedenti contro il Frosinone, non ha infatti mai perso contro i gialloblù e anche stavolta ha il pronostico a favore, a 1,67, a 5,00 la vittoria dei gialloblù, la divisione della posta è a 3,90.