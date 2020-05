Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato a L'Equipe della fine della stagione 2019-20 in Francia: "Abbiamo avuto la conferma che la UEFA non aveva imposto una deadline il 3 agosto. Sarebbe stato possibile ripartire in attesa del protocollo sanitario adeguato, in attesa di vedere come andava in Germania. Per poi scoprire che avremmo potuto ricominciare. Avevo immaginato una soluzione che avrebbe permesso di ricominciare all'inizio di agosto".