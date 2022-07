Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha dato il bentornato a Corentin Tolisso: "Per me è un grande giorno e se l'OL è riuscito ad assicurarsi rapidamente Corentin è anche grazie a lui, che si è dimostrato un uomo di parola e di cuore. È il ritorno di un grande giocatore, che ha vinto tanto se non tutto. Stiamo facendo un mercato di grande qualità con una giusta idea, ossia quella del ritorno del DNA dell'OL".