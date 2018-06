Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, è intervenuto ai microfoni di RT per parlare di Nabil Fekir: "Liverpool? Avevo dato il via libera per concludere l'affare, ma ci è voluto troppo tempo e la trattativa è diventata di dominio pubblico. Il fatto che non si sia arrivati a un accordo velocemente, ha attirato l'interesse di molti altri club, come il Real Madrid per esempio. Fekir piace molto al loro nuovo allenatore (Lopetegui, ndr). C'è molto interesse da tante squadre, vedremo cosa accadrà: tutto è possibile".