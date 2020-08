scalda i motori. A due giorni dalla sfida decisiva contro la Juve, il tecnico del Lione parla alla Gazzetta dello Sport: "Le critiche alla Juve? Non me le spiego. Io ho visto le partite, so che c'è chi dice non hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate, non solo perché gli avversari sono calati. Se avessero avuto bisogno di punti nelle ultime gare, li avrebbero fatti. Possiamo dire che gioca meno bene di una volta, ma è la più forte"."La gente cosa vuole, che la squadra vinca. No? Ecco, lo fa perché ce l'ha nel Dna e qualsiasi allenatore arrivi deve coltivarlo. Sarri lo ha fatto e ha vinto, e ora si giudica il gioco. Io dico solo che sono stati ancora i migliori"."Dico una sola cosa: noi vogliamo andare a Lisbona per le final eight. Farlo sarebbe un exploit, ma siamo in vantaggio 1-0. Non ci difenderemo per tutta la partita, dovremo fare in modo di fare un gol. Se ci riusciremo, sarà complicato eliminarci. Certo, siamo outsider e la Juve è strafavorita, perché è costruita per vincere la Champions. Il fatto che Cristiano Ronaldo sia arrivato alla Juve è un segnale chiaro"."Non giocava addirittura da dicembre. Contro il Psg ha fatto bene, ma ha lavorato in fase difensiva. Speriamo che nella seconda partita cresca sul piano offensivo. Se gira lui, poi, gira tutta la squadra. E' un fuoriclasse, sa fare la differenza".