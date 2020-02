Il ds del Lione Juninho Pernambucano ha parlato a Canal + ponendo le attenzioni su Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus in scadenza il 30 giugno.



SUL CALCIATORE - "E' uno di quei giocatori che non sono valorizzati come meriterebbero. E' completo, un combattente, un campione. Ci manca uno così nello spogliatoio, uno con la sua leadership, con la sua esperienza".



APPREZZATO DAL PRESIDENTE - “Se riusciremo a portarlo a Lione un giorno potrebbe diventare anche capitano, abbiamo una rosa molto giovane. Il presidente lo apprezza molto e quando io ho giocato contro di lui è sempre stato un avversario di grande livello. Ci serve proprio un calciatore così”.