Jean-Michel Aulas, presidente del Lione in Francia, ha risposto ad alcune domande di mercato in conferenza stampa:



“La risposta che vi diamo qui è quella dell’unità perché abbiamo trovato uno staff che corrisponde alle esigenze del Lione, con l’esperienza e una cultura straniera grazie alla quale supereremo gli errori e i tentativi di questo primo anno assieme. Siamo uniti e vogliamo riflettere su come migliorare il gruppo perché ci saranno cambiamenti importanti da fare. Sappiamo che avremo i mezzi per investire e soddisfare le aspirazioni tecniche di Peter e per raggiungere i nostri obiettivi”.