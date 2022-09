La cessione del Lione diventa un giallo. Il 20 giugno scorso, il club francese ha comunicato l'inizio delle trattative esclusive con John Textor, uomo d'affari americano che il giorno dopo ha svelato i suoi progetti in conferenza stampa. Tuttavia, rivela L'Equipe, Textor non ha ancora completato l'acquisizione e dal 29 luglio scorso non ha fornito alcun aggiornamento ufficiale, né versato un centesimo per rilevare l'OL da Jean-Michel Aulas. La deadline per completare l'affare è il 30 settembre.